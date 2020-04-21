21 мільйонер уже зголосився

Минуло три місяці деклараційної кампанії, а мільйонні статки на Тернопільщині задекларував уже 21 мешканець краю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість мільйонерів зросла на п’ять осіб, задекларована ними сума доходу склала 132,6 мільйона гривень.

Найбільше жителів, які задекларували доходи понад мільйон гривень, — у Тернополі і Тернопільському районі. Двоє мільйонерів є в Теребовлянському, по одному — в Бучацькому і Чортківському районах.

Основними джерелами збагачення тернопільських мільйонерів торік були спадщина чи дарування, а також продаж нерухомості і рухомого майна. Про це заявили по п’ять жителів краю. Троє осіб отримали доходи, які перевищили мільйон гривень, від здачі в найм майна. Двоє стали мільйонерами завдяки отриманим інвестиційним прибуткам, а один збагатився іноземними доходами. Ще п’ятеро громадян задекларували інші доходи.

Мільйонери мають додатково сплатити один мільйон 529,8 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 275,3 тисячі гривень військового збору. Найбільше доведеться сплатити жителю обласного центру, який задекларував 2,6 мільйона гривень доходу. Мова про 473,1 тисячі гривень податку на доходи і 39,4 тисячі військового збору.

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області також нагадали, що відповідно до змін, запроваджених Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», продовжено термін декларування громадянами своїх доходів. Скажімо, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і для яких встановлено строки подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи до травня, тепер мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до першого липня 2020 року. Тобто останній день подання декларації — 30 червня 2020 року.

Податкові ж зобов’язання, визначені в таких деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області