Упродовж першого кварталу 2020 року суб’єкти господарювання нашого краю спрямували на соціальні потреби 929,2 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 1,3 відсотка. Відтак Пенсійний фонд додатково отримав від Тернопільщини 11,8 мільйона гривень. Приріст же єдиного внеску до січня-березня 2019 року склав 77,2 мільйона гривень або 9,1 відсотка. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Позитивна динаміка сплати єдиного внеску платниками нашого краю свідчить про соціально відповідальну позицію переважної більшості страхувальників, — констатував керівник, — та результативну роботу щодо протидії нелегальній зайнятості фахівців податкової служби. Адже податківці систематично проводять роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання щодо необхідності дотримання законодавства про оплату праці.

Лише за березень сплачено 323,3 мільйона гривень єдиного внеску, що перевищило очікувані надходження на два відсотки. Тобто додаткові надходження склали 6,3 мільйона гривень. А порівняно з торішнім березнем надходження зросли на 9,8 відсотка або на 28,9 мільйона гривень.

Єдиний внесок — це основа пенсійних виплат та інших соціальних гарантій. І тільки за умови офіційного оформлення найманого працівника та «білої» зарплати йому гарантуються право на відпустку, страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, оплата листків непрацездатності та нарахування пенсійного стажу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області