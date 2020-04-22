Рятуймо дитячі серденька онлайн

Першого квітня стартувала щорічна, вже п’ятнадцята за рахунком акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Традиційно вона триває місяць, але цьогоріч, у зв’язку з карантином, триватиме до кінця травня. Фінал відбудеться першого червня — у Міжнародний день захисту дітей. І це символічно, адже щороку в рамках акції волонтери збирають кошти на придбання обладнання для дитячих лікарень України. Цього року оголошений національний збір коштів на кардіореанімаційне обладнання. Гасло акції залишилося торішнім — «Дитяче серденько, живи!»

Нагадаємо, що акція «Серце до серця» — це коли вулицями міст і містечок, закладами освіти, організаціями й установами ходять молоді юнаки й дівчата з барвистими картонними скриньками з логотипом фонду й просять у небайдужих людей гроші, а навзаєм дарують їм червоні наклейки-серденька.

Так відбувається щоквітня у всіх областях України. Потім визначаються переможці — області, райони, міста… А гроші, зібрані в кожній області, повертаються в її дитячу лікарню новим необхідним обладнанням, придбаним за рекомендаціями лікарів. І всі пацієнти обстежуються чи лікуються за його допомогою безкоштовно. Звіти акції щороку оприлюднюють на сайті Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».

«Щорічно в нашій країні народжуються близько 500 000 дітей. Із них 20 000 з’являються на світ раніше визначеного терміну, — йдеться на сайті фонду. — Приблизно 10 000 дітей народжуються із вродженими вадами серця, з них 1 500 немовлят мають критичну ваду серця і потребують невідкладного хірургічного втручання. І найстрашніше, Україна займає одну з лідируючих позицій серед країн Євросоюзу за показниками смертності серед немовлят.

На жаль, не для кожної родини довгоочікуване народження дитини закінчується щасливо. Дитячі лікарні України мають дуже низький рівень забезпечення медичним обладнанням для пренатальної діагностики вад розвитку немовлят. Інколи у лікарів є лічені хвилини, щоб правильно діагностувати вроджену ваду та провести оперативне втручання для порятунку немовляти!

З кожним роком кількість дітей із вродженими вадами серця зростає. Вроджена вада серця у новонароджених є другою за поширеністю хворобою серцево-судинної системи. З першої хвилини життя такі діти потребують високоспеціалізованого медичного догляду. Саме тому медична допомога перинатальним центрам, кардіологічним спеціалізованим відділенням України є надзвичайно важливою!»

Торік волонтери фонду зібрали 5 494 449, 24 грн. З них 402 121 грн здали мешканці Тернопільської області. Дитячі лікарні України отримали 238 одиниць медичного обладнання для діагностики, обстеження та лікування дітей із вадами серця. За 14 років існування акції українці зібрали понад 48 мільйонів гривень — і всі вони до копійки вкладені в добру справу.

Цьогоріч благодійні внески можна зробити онлайн на сайті sercedoserca.com.ua, через Приват 24, через термінал самообслуговування або у відділенні банку за такими реквізитами: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», IBAN UA 02 312378 0000026001053813052, ЄДРПОУ 34354227, МФО 312378, ВБФ «Серце до серця». Призначення платежу: Благодійний внесок на закупівлю медичного обладнання для Тернопільської області.

За детальною інформацією можна звертатися до представника ВБФ «Серце до серця» в нашій області Арсена Ляхоцького за номером телефону (097)611-59-88.

Ліля КОСТИШИН.