Сплатили за землю чималу суму

У надходженнях до місцевих бюджетів Тернопільщини плата за землю посідає третє місце за обсягами і становить майже десять відсотків загальних надходжень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Упродовж першого кварталу цього року землекористувачі спрямували до місцевих бюджетів краю 82 мільйони 627 тисяч гривень плати за землю. Порівняно з торішніми січнем-березнем спостерігається позитивна динаміка, адже приріст склав чотири мільйони 452,9 тисячі гривень.

Відтак за три місяці власники та орендарі земельних ділянок — юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 72 мільйони 436,7 тисячі гривень — на чотири мільйони 816,7 тисячі більше, ніж торік за аналогічний період.

Землекористувачі — фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад десять мільйонів 190,4 тисячі гривень земельної плати.

Податківці нагадують, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата — землекористувачами — орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності, які використовуються ними на підставі договорів оренди.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області