Стипендія від президента

Глава держави Володимир Зеленський 13 квітня цього року підписав Указ «Про призначення стипендій президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів». Указ виданий відповідно до аналогічного Указу президента від 13 листопада 2019 року «Про стипендії президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів».

Стипендії президента України призначено 148 спортсменам та 102 тренерам. Серед стипендіатів — і вихованка тернопільської школи фехтування, уславлена шпажистка, майстер спорту міжнародного класу Олена Кривицька. Стипендією Олену відзначено за бронзову медаль чемпіонату світу 2019 року з фехтування. Загалом же розмір стипендій у спортсменів становитиме від трьох до тринадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а для тренерів — у розмірі від одного до 6,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наша землячка, скажімо, отримуватиме одинадцять прожиткових мінімумів, а її наставниця Олена Марко — 6,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На здобуття стипендій президента висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше-третє місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу або Європи серед молоді (або в найближчій до дорослих віковій групі) та їхні тренери, а також спортсмени, які зайняли перше-третє місця на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) в олімпійських номерах програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх.

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