Умови чітко визначені Податковим кодексом

Умови звільнення від обов’язку подання декларації про майновий стан і доходи чітко визначені Податковим кодексом України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Незалежно від виду та суми отриманих доходів від подання декларації звільняються:

— малолітні, неповнолітні або недієздатні особи, які при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) або держави станом на кінець звітного податкового року;

— особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі;

— особи, які перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— особи, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

— особи, які перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року тощо.

Обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним та декларація не подається у разі отримання таких доходів:

— від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, наприклад адресні виплати, допомоги, пенсії, страхові виплати, стипендії, призначені законодавчими документами, грошові компенсації для військовослужбовців, аліменти тощо;

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, наприклад, заробітна плата;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;

— у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області