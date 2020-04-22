Як заповнити розділ «Розрахунок податкового зобов’язання»

Із метою зменшення суми податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за березень 2020 року відповідно до вимог п. 52 прим.4 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право подати уточнюючу податкову декларацію з податку за 2020 рік, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 2 потрібно заповнювати таким чином:

— значення показників граф 1—14, 21—23 переносяться за даними раніше поданої декларації за 2020 рік;

— графи 15, 19 та 20 зменшуються на суму податкових зобов’язань, пропорційну одному місяцю І кварталу 2020 року (березень 2020 року є третім місяцем І кварталу) відповідно;

— графи 16—18 не заповнюються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області