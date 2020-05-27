Поки весь світ на карантині, варто, мабуть, нагадати, що ця обставина аж ніяк не повинна стати підставою для паніки. Навпаки — гарна нагода освоїти щось нове.

Тобто, аби провести карантин з користю, а не перетворювати його на позачергові канікули, різноманітні освітні ресурси запропонували вчителям, батькам, а також їхнім школярам зі студентами використовувати безліч безкоштовних онлайн-курсів для ефективного дистанційного навчання.

Не залишилися осторонь і фахівці спортивної галузі. Поки їхні вихованці в домашніх умовах підтримують фізичні кондиції за індивідуальними планами, останні не втомлюються брати участь у навчальних курсах, займатися самоосвітою. Причому їхні наставники мають можливість удосконалюватися в професійному плані.

Починаючи з квітня, Національний олімпійський комітет України в співпраці з Міністерством молоді та спорту України й Олімпійським інститутом Національного університету фізичного виховання і спорту України започаткували серію вебінарів з олімпійської підготовки, освіти, системи знань щодо найважливіших компонентів як у підготовці спортсмена, так і в житті кожної людини.

Щотижня у форматі відеоконференцій сотні спортсменів, тренерів, вітчизняних фахівців з України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Естонії, Казахстану, Латвії, Молдови, Узбекистану мали змогу обговорити питання психологічного стану під час карантину, подискутувати щодо питань фармакологічної підтримки тренувального процесу, отримати корисні знання та цінні поради стосовно організації тренувального процесу в умовах карантину, розвитку силових якостей і фізичної підготовки тощо.

Роль лекторів узяли на себе провідні фахівці Олімпійського інституту НУФВСУ — доктор наук із фізичного виховання та спорту Надія Височіна, професор Лариса Гуніна. Але особливу увагу викликали лекції науковця зі світовим іменем, професора Олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, співголови комісії НОК України «Інновації в спорті» Володимира Платонова. Пан Володимир більше трьох годин розповідав про основи підготовки спортсменів у ситуації, що склалася, сучасні тенденції у фізичній підготовці та розвитку сили, координації, спритності, гнучкості й швидкості спортсменів, поділився власним досвідом та знаннями. Під час спілкування аж ніяк не менш цікавими були і відповіді на запитання.

Зацікавилися дискусією і взяли в ній активну участь викладачі кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка разом із тренерами обласної ДЮСШ із літніх видів спорту.

Участь у розмові, до речі, взяли президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, які привітали учасників, наголосивши на важливості проведення освітніх програм та закликавши колег і надалі долучатися до подібних дискусій. Як зазначив у відеозверненні Сергій Бубка, в умовах карантину питання психології відіграє вкрай важливу роль та має глобальне значення. Сьогодні дуже важливо мати цінні підказки та знати корисні рецепти витримки. Як у спорті, так і в житті. Причому сказане стосується всіх цивілізованих країн планети. Тому, впевнений Герой України, наші знання і досвід будуть корисними як для українських спортсменів та фахівців, так і для друзів-колег із сусідніх держав.

Варто зауважити, що під час серії онлайн-конференцій заплановано проведення освітніх і наукових вебінарів у щотижневому форматі, які стосуватимуться різних аспектів олімпійської підготовки, основ раціонального харчування спортсменів під час карантину, психологічного супроводу, періодизації спортивного тренування, історії олімпійського руху, олімпійської освіти та багато іншого.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото із соціальних мереж