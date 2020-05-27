І навчаємося, і святкуємо онлайн

Студенти, учні й викладачі пристосувалися до карантинних умов та навчилися жити по-новому. Тепер кожен із нас ще більше дбає про особисту безпеку. Кожен ранок починається не з пар у лекційних аудиторіях, а в дистанційному центрі Moodle та в різноманітних веб-програмах — Zoom, Google Meet, BigBlueButton.

За допомогою викладачів ми освоїли ще більше можливостей інтернету. Велику роль у цьому відіграли й відділ у справах молоді та профспілка студентів. Протягом карантину вони провели багато цікавих конкурсів на офіційній сторінці нашого університету в інстаграмі та фейсбуці.

Ми дистанційно відсвяткували 80-річний ювілей нашої альма-матер за допомогою прямих трансляцій. Багато студентів долучилися до них і поділилися світлинами та розповідями про яскраве студентське навчання у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Це зігріло душу кожного під час непростого карантинного періоду. Ще й досі кожен може почерпнути дозу мотивації під хештегом #Секрети_мотивації_від_ТНПУ.

Багато охочих беруть участь у челенджах, які нам пропонують викладачі та студенти. Наприклад, на моєму факультеті філології та журналістики студенти групи ЖУР-1 із кураторкою Галиною Петрівною Синоруб запустили челендж «Ви працюєте, щоб ми жили». Таким чином подякували лікарям, місцевим органам влади, працівникам заводів і підприємств, волонтерам, продавцям, соціальним працівникам та всім, хто захищає наше здоров’я.

Важливо, що на засіданні Вченої ради університету було ухвалено рішення про створення Фонду протидії пандемії коронавірусу в ТНПУ. На інженерно-педагогічному факультеті налагодили 3D-друк захисних щитків, перехідників до апаратів штучної вентиляції легень і пошиття індивідуальних масок. Напередодні Великодніх свят ми зібрали кошики та привітали студентів-іноземців, дітей-сиріт і ветеранів університету.

Керівництво нашого закладу дбає про високоякісну самоосвіту студентів на міжнародному рівні. ТНПУ отримав безкоштовний доступ до платформи онлайн-курсів Coursera в рамках проєкту Coursera for Campus. Кожен, хто бажає, може обрати онлайн-курс із вподобаної галузі та отримати нові знання.

Варто зазначити, що дистанційно ми пристосувалися не лише до навчання, а й до організації веселого дозвілля. Плекаємо традиції університету й запроваджуємо нові. Все це підтримує ректор Богдан Богданович Буяк. Він дбає, аби навчальний процес не був позбавлений особливостей веселого студентського життя.

Щорічною традицією нашого вишу був фестиваль професій «Гостина в ТНПУ», що об’єднував студентів та викладачів. Ми демонстрували, які знання можна отримати в нашій альма-матер і як їх ефективно застосувати на практиці. Цьогоріч знову зустрінемось у цій невимушеній атмосфері, проте онлайн. За допомогою соціальних мереж ми знову об’єднаємося і доведемо, що найкращі!

ТНПУ — велика і дружня сім’я, що радо прийме кожного. Пишаюся, що в моєму університеті передусім виховують свідомих людей, котрі здатні допомогти ближнім у складний час. Разом ми зможемо більше і, об’єднавшись, подолаємо всі труднощі.

Анастасія ШАНДРИГОСЬ,

студентка ІІІ курсу факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел