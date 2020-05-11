Майже половина платежів — податок на додану вартість

Упродовж січня-квітня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 460 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на один відсоток. Скарбниця країни додатково отримала 4,4 мільйона гривень ПДВ. Порівняно ж із чотирма торішніми місяцями фактичні надходження збільшилися на 77,9 мільйона або на 20,4 відсотка.

Варто зазначити, що податок на додану вартість — один із бюджетоформуючих платежів. Його частка в сплачених підприємництвом нашого краю до державної скарбниці доходах складає майже 46 відсотків. Натомість середньомісячна цьогорічна сплата платежу складає 115 мільйонів гривень. Порівняно з січнем-квітнем 2019 року — плюс 19,5 мільйона.

У квітні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 89,2 мільйона гривень податку на додану вартість, що перевищило очікувані надходження на 2,1 мільйона. Проте порівняно з минулим роком сплата податку в квітні зменшилася. Адже вживаються заходи щодо протидії поширення коронавірусної інфекції, відповідно бізнес змушений тимчасово призупинити свою діяльність.

До речі, на початок травня цього року на обліку в органах ГУ ДПС області перебувало 3134 платники ПДВ, із них 2677 юридичних осіб та 457 фізичних осіб — підприємців. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла: юридичних осіб стало 85 більше, а приватних підприємців — на 17 осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області