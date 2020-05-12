Відшкодовують ПДВ

Упродовж січня-квітня 2020 року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули 176 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 97 суб’єктів господарювання — юридичних осіб краю. До повернення вони задекларували 161 мільйон гривень. Станом на початок травня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 72 мільйони гривень. Із них 56 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами. А щодо шістнадцяти мільйонів тривають судовий та адміністративний розгляди.

Також фахівці податкової служби області упередили бюджетне відшкодування на 300 тисяч гривень, що на 700 тисяч менше, ніж торік.

Податківці нагадали, що право на отримання відшкодування ПДВ має виключно той платник, який задекларував суму від’ємного значення податку в декларації, здійснив відповідний розрахунок суми відшкодування (подав додаток Д3) та подав до контрольного органу відповідну заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток Д4).

При цьому умовою для декларування платником ПДВ суми податку до бюджетного відшкодування, зокрема, є фактична сплата отримувачем товарів/ послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/ послуг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області