Жінки стартували раніше, ніж навіть футболісти

Після більш ніж двомісячної перерви, викликаної карантином, в Україні стартував перший турнір майстрів. Щоправда, участь у ньому беруть не футболісти, як прихильники гри мільйонів сподівалися, а октет, до якого увійшли чимало з найсильніших вітчизняних прихильниць великого тенісу.

На ґрунтових кортах докорінно оновленого торік спеціалізованого центру Федерації тенісу України в Ірпені під Києвом минулого вівторка мав розпочатися жіночий турнір UTF Ladies Invitational. Плани організаторам, утім, зіпсувала погода, змусивши перенести стартові поєдинки на день пізніше. Однак суть справи від цього, звісно ж, не змінилася — жінки таки залишили першість за собою.

Натомість організатори, без сумніву, прагнуть дотриматися всіх правил, установлених карантином. Зокрема, загальна кількість спортсменок і глядачів не повинна перевищувати п’ятдесяти осіб. Учасниці, до речі, розбиті на дві групи. До першої, яку очолила 139-й номер рейтингу WTA Леся Цуренко, потрапили Людмила Кіченок, Дарія Лопатецька і Вікторія Петренко. А зі 141-ю ракеткою світу Мартою Костюк за дві путівки до півфіналу посперечаються сестра-близнючка Людмили Надія Кіченок, Маріанна Закарлюк і Марія Берген.

Якщо не завадить погода, квартет найкращих з’ясує стосунки в півфіналах (переможниці кожної з груп зі срібними призерками іншої) у п’ятницю, 29 травня. А чемпіонка визначиться найближчої суботи, 30 травня. Фахівці та експерти сподіваються, що стануть свідками принципового двобою Лесі Цуренко і Марти Костюк.

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