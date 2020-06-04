Без податку на нерухомість

Відповідно до законодавчих змін (Закон України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві») із 23 травня 2020 року в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки змінено перелік об’єкта оподаткування податком. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, відповідно до пункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України з переліку об’єктів оподаткування податком виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи «Будівлі промисловості та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях В-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

У попередній редакції нормі виключала з об’єктів оподаткування податком всі будівлі промисловості, в тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об’єктів нерухомості, зданих в оренду іншими суб’єктами господарювання.

Податківці також звертають увагу на те, що для застосування преференцій суб’єктом господарювання — власником об’єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об’єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

— будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі «Будівлі промисловості та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;

— будівля промисловості має використовуватися суб’єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

— основний вид діяльності суб’єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях В-F КВЕД ДК 009:2010;

— будівля промисловості (у тому числі її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктом господарювання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області