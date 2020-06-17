Безпечний шлях для отримання послуг та інформації

Упродовж січня-травня цього року в сімнадцяти Центрах обслуговування платників територіальних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області побували 71235 візитерів. Податківці Тернопільщини надали їм 38699 адміністративних послуг.

Відрадно, що жителі краю активно користуються електронними сервісами, застосовуючи ключі цифрового підпису. Адже в зв’язку із епідемічною ситуацією спілкування в дистанційному форматі — безпечний шлях для отримання інформації та послуг.

Більше ніж третину всіх адміністративних послуг надали працівники Тернопільського управління — 13052 (33,7%). Трохи менше Кременецького — 7737 (20%), Чортківського — 6228 (16,1%), Теребовлянського — 5656 (14,6%) і Козівського управлінь — 3808 (9,8%),а також ГУ ДПС в області — 2218 (5,7%).

Найчастіше відвідувачі зверталися для того, аби отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Цією послугою скористалися 12646 жителів області. Також значну кількість послуг надали з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника — 11153. З метою отримання витягів із реєстру платників єдиного податку, реєстрації платником єдиного податку та реєстрації книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку звернулися відповідно 2668, 2529 та 2232 особи.

У приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. Упродовж січня-травня 2020 року працівники підрозділу згенерували 13076 відкритих ключів електронного цифрового підпису. Це більш ніж удвічі більше порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області