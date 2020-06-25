Роз’яснення головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосовно довідок про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в ЄДР за формою №34-ОПП.

Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в ЄДР за формою №34-ОПП, надається таким платникам податків:

— фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність: адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям, судовим експертам, арбітражним керуючим;

— відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидента;

— військовим частинам;

— уповноваженим особам договорів про спільну діяльність та управителям майна.

Термін дії довідки за формою №34-ОПП є необмежений, окрім випадків:

1) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;

2) для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;

3) для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п’ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;

4) якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контрольному органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області