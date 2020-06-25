Не бійтеся довіряти молодим!

Коли сусід автора цих рядків позавчора поцікавився, чи не запізнився до початку трансляції другого півфінального поєдинку Кубка України з футболу між «Маріуполем» і полтавською «Ворсклою», не знайшов нічого кращого, як пожартувати. Мовляв, до додаткового часу, а то й до серії післяматчевих одинадцятиметрових ще купа часу.

І подібні передчуття, не маю сумнівів, виникли в чималої кількості вітчизняних прихильників гри мільйонів. Зважаючи на кубковий статус матчу приблизно рівних за класом колективів, які є сусідами по турнірній таблиці та нещодавно в тому ж Маріуполі розійшлися миром після завершення зустрічі чемпіонату, очікувати голевої феєрії геть не доводилося. Або єдиний гол усе вирішить, або передбачена регламентом футбольна лотерея одинадцятиметрових.

Попри те змагання принципових суперників вийшли аж ніяк не менш цікавими, аніж тижневої давнини перший півфінальний двобій між «Минаєм» і київським «Динамо». Якщо в передмісті Ужгорода гру можна було завершувати вже після першого тайму, то події на стадіоні імені В. Бойка тримали в напрузі з першої хвилини аж до 120-ї. З одним хіба необхідним уточненням — під час додаткової 30-хвилинки суперники більше турбувалися про те, аби залишити свої ворота недоторканими та випробувати долю в уже згаданій лотереї.

І двох влучних пострілів, які в основний час знову зафіксували нічийний результат 1:1, конкуренти завдали під завісу обох таймів. На 37-й хвилині в складі господарів відзначився Сергій Горбунов, після удару якого м’яч, зрикошетивши від ноги В’ячеслава Чурка, дезорієнтував голкіпера суперників. А одному з нинішніх лідерів «Ворскли», малійцеві Ібрахіму Кане вистачило психологічної впевненості, аби на 80-й хвилині реалізувати одинадцятиметровий, призначений за порушення правил Артемом Тищенком у боротьбі з нападником гостей Русланом Степанюком.

Тож не доводилося сумніватися, що долю путівки до фіналу кубкового турніру значною мірою віддали, так би мовити, в руки воротарів, які непогано діяли протягом усієї зустрічі. Наставник гостей Юрій Максимов, щоправда, за мить до свистка про завершення додаткового часу наважився на своєрідний хід конем — замінив 21-річного Дмитра Різника, який останнім часом витіснив з основного складу досвідченого Олександра Ткаченка, на… 16-літнього дебютанта Павла Ісенка.

І саме голкіперові збірної України U-17 суджено було стати героєм матчу. Юний воротар сповна відплатив наставникові за довіру, впоравшись з ударами Андрія Кулакова, Данила Ігнатенка і Віктора Корнієнка. Не осоромився, до речі, і його на одинадцять років старший візаві Євген Гальчук із «Маріуполя», вийшовши переможцем дуелей з Едіном Шехічем і Володимиром Баєнком. Однак це лишень означало, що в серії одинадцятиметрових перемогла «Ворскла» з рахунком 3:2.

Фінальний поєдинок між «Ворсклою» і «Динамо» відбудеться в середу, 8 липня, на «Арені-Львів».

На фото: герой півфінального матчу Кубка України з футболу між «Маріуполем» і «Ворсклою», 16-річний голкіпер гостей Павло ІСЕНКО.

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