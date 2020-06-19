Перший фіналіст відомий

Перед позавчорашнім виїзним півфінальним матчем Кубка України із закарпатським «Минаєм» київське «Динамо» прогнозовано провело ротацію складу. Ігрову практику отримали Денис Бойко, Йосип Піварич, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунд і Фран Соль.

Утім на діях фаворитів поєдинку ця обставина не менш прогнозовано не позначилася. Насамперед завдяки одному з номінальних резервістів — Міккелю Дуелунду. Скориставшись невпевненими діями господарів у дебюті, данський півзахисник уже на дев’ятій хвилині, зігравши в «стінку» з Олександром Караваєвим, без проблем змусив голкіпера суперників капітулювати.

Тільки після цього закарпатці почали, так би мовити, приходити до тями, двічі доволі небезпечно потурбувавши Дениса Бойка. Однак ні в цих епізодах, ні в інших, які претенденти на вихід до прем’єр-ліги створили протягом зустрічі, влучити в рамку воріт суперників їм так і не пощастило. Навіть під завісу матчу, коли ім’я переможців уже ні в кого не викликало сумнівів, після ще одного небезпечного пострілу на заваді шкіряній кулі стала штанга.

Натомість динамівці, склалося враження, витрачали на полі рівно стільки сил, скільки необхідно було для загального успіху. Після вже згаданих двох доволі небезпечних ударів господарів, не гаючи часу, провели на 27-й хвилині ще одну стрімку атаку, яка завершилася призначенням одинадцятиметрового за порушення правил проти все того ж Дуелунда. На жаль, іспанець Фран Соль, про таланти якого вболівальники біло-синіх чули хіба із розповідей про центрфорварда, вкотре своїм шансом не скористався — пробив бездарно, навіть не поціливши в рамку воріт. Здається, після такого удару іспанець із повним правом може підбивати підсумки своїх виступів за «Динамо». В ігровий ритм віцечемпіонів України той просто не потрапляє, позиційно програючи навіть гравцям із команди першої ліги.

Натомість незаперечний герой зустрічі Міккель Дуелунд ще до перерви встиг подвоїти перевагу своєї команди. Цього разу після розрізної передачі іншого Олександра — Андрієвського.

Хто би міг після 39-ї хвилини подумати, що рахунок 2:0 так і залишиться підсумковим? Однак саме так і сталося. В одному з епізодів другого тайму арбітр Катерина Монзуль, яка є знаною спеціалісткою з використання системи VAR, засмутила Беньяміна Вербича, який утретє засмутив господарів. Перегляд відеоповторів переконав суддю, що перед тим як відзначитися, словенець перебував в активному положенні «поза грою».

Завершальний же відрізок поєдинку, навіть попри те, що динамівці відверто очікували фінального свистка, вийшов доволі жвавим. І численні глядачі, які, попри карантин, зібралися біля сільського стадіону та чудово все бачили, переконалися, що їхні улюбленці щось таки вміють навіть під час протистояння з одним із фаворитів елітного вітчизняного дивізіону. Зіпсував враження хіба що досвідчений півзахисник господарів Андрій Ткачук, якого насамперед знаємо за виступами у львівських «Карпатах». Вийшовши на заміну, в одноборствах із суперниками діяв надто жорстко, ризикуючи завдати ушкодження як не одному, то іншому лідерові киян. Утім жовтої картки від судді так і не дочекався.

Ім’я свого суперника у фінальному матчі Кубка України динамівці дізнаються наступної середи, 24 червня, коли стосунки з’ясують «Ворскла» і «Маріуполь».

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