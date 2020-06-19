У Файному місті — файна спортивна малеча

Упродовж тижня Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення проводив у соціальних мережах фотоконкурс «Спортивна малеча». Приурочили його до Міжнародного дня захисту дітей.

Організатори і самі, мабуть, не сподівалися, якими популярними стануть творчі змагання. Продемонструвати всім, які спортивні дітки підростають у Файному місті, зголосилася чимала кількість наших земляків.

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення щиро вдячний батькам за активність і зворотний зв’язок. Ось що означає правильне виховання. Успіхів усім і нових спортивних перемог.

На фото: маленькі спортсмени — учасники фотоконкурсу.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення