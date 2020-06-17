Виправляємо помилки

Форма довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року за номером 944. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 5 цього наказу основна довідка формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною, та надсилається не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною. Коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом трьох календарних днів із дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації. Коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу.

Коригування може бути трьох видів:

— вид 1 — вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці коригуючої довідки зазначаються дані рядка (у тому числі номер рядка), вказані в основній довідці з урахуванням усіх наданих коригувань, при цьому, у колонці «Тип дії» таблиці коригуючої довідки зазначається тип дії «2»;

— вид 2 — додання нової інформації: у вибраній таблиці коригуючої довідки зазначається новий номер рядка, заповнюються всі поля цього рядка, у колонці «Тип дії» таблиці коригуючої довідки зазначається тип дії «1».

— вид 3 — зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, потім коригування виду 2.

Тобто для виправлення помилки в поданій платником основній довідці йому необхідно протягом трьох календарних днів із дати виявлення помилки подати коригуючу довідку з проведенням відповідного коригування.

Якщо зміни вносяться до однієї таблиці довідки та коригується один рядок, то заповнюється лише той рядок таблиці, який підлягає коригуванню.

У клітинках таблиць коригуючої довідки, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області