Зі спеки в зливу і навпаки

У 26-му турі чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги саме таким став поєдинок у Запоріжжі між луганською «Зорею» і київським «Динамо». До принципового протистояння між головними претендентами на «срібло» та право взяти участь у кваліфікаційному відборі до групового турніру Ліги чемпіонів, здається, не залишилася байдужою навіть природа.

Як і в кількох попередніх матчах за участю цих команд, прихильникам гри мільйонів спочатку (і не без підстав) здавалося, що біло-сині просто не знають, за рахунок чого можна довести свою перевагу над підопічними Віктора Скрипника. Що би віцечемпіони не задумували, господарі на якусь мить, але обов’язково випереджали їх у боротьбі за м’яч. Та ще й недосвідчений арбітр Микола Балакін підкинув хмизу у вогонь, показавши полякові Томашеві Кендзьорі жовту картку після перегляду системи відеоповтору, що протоколом VAR не допускається, — тільки, коли є сумнів стосовно вилучення гравця.

А до азартної боротьби, яка в першому таймі жодному із суперників так і не принесла успіху, в перерві додалася ще й сильна злива, яка на сорок п’ять хвилин затримала футболістів і тренерів у роздягальнях. Надзвичайно намоклий після неї зелений газон і став чи не головним чинником тріумфу одних і невдачі інших.

Після того як Владлен Юрченко на 54-й хвилині реалізував одинадцятиметровий за порушення правил у своєму штрафному майданчику центрального оборонця Артема Шабанова, а далі ще й ледве не став автором дубля, потужним ударом пробивши в поперечину воріт Георгія Бущана, тренерському штабові гостей довелося вживати термінових заходів, аби врятувати гру. І як тут не погодитися з одним зі своїх колег, який усерйоз чи жартома сказав, ніби зрозуміти наставника динамівців Олексія Михайличенка іноді не може навіть сам… Михайличенко.

Уявіть собі, маючи в своєму розпорядженні четверо висококласних півзахисників (по двоє на кожний фланг), тренер у стартовому складі випускає лишень одного Георгія Цитаїшвілі, стверджуючи водночас, ніби «заслужили свій шанс» й Олександр Андрієвський, і, на жаль, незабивний у складі саме «Динамо» Назарій Русин. А що зробив він уже після того, як запахло смаленим?

Правильно, через шість хвилин після невдачі одночасно кинув у бій Беньяміна Вербича, Карлоса Де Пену і Віктора Циганкова, який, на щастя, встиг оговтатися після чергової травми. І ця трійця чи не миттєво декваліфікувала дії господарів як у центрі поля, так і в оборонних редутах. Спочатку Вербич чудовим пасом вивів у прорив ще одного безумовного лідера нинішнього складу динамівців Віталія Буяльського — 1:1 на 71-й хвилині. Далі (ще через чотири хвилини) — соло у виконанні аргентинця Де Пени.

Аби якось втрутитися в ситуацію, вже Віктор Скрипник вирішив випустити в центр поля хорвата Ловро Цвека. Хіба міг знати, що саме легіонер і геть не основний гравець його команди остаточно перекреслить надії «Зорі»? Пряма червона картка за грубий фол — і в перемозі «Динамо» вже ніхто не сумнівався.

Отак, як про це і згадано в заголовку, спочатку одні страждали від спеки, пізніше інші потрапили в холодний душ як у прямому, так і в переносному значенні. Та ще й отримали вже в компенсований до другого тайму час, перед самим фінальним свистком, диво-гол від Віктора Циганкова, який у властивому для себе стилі зі штрафного перекинув м’яч над «стінкою» в самісіньку дев’ятку воріт Заурі Махарадзе — 3:1 на користь гостей із київського «Динамо».

Результати інших матчів 26-го туру: «Маріуполь» — «Ворскла» — 1:1, «Олімпік» — «Львів» — 2:0, «Колос» — «Шахтар» — 0:1, «Олександрія» — «Десна» — 1:5. Зустріч «Карпат» із «Дніпром-1» перенесено.

Однієї перемоги не вистачає гравцям «Шахтаря», аби достроково стати чемпіонами України. Навряд чи хто сумнівається, що бажана подія станеться вже найближчої суботи, 20 червня, коли гірники прийматимуть «Олександрію». Натомість центральним у 27-му турі стане призначений на неділю поєдинок «Десни» із «Зорею». А динамівці, на яких сьогодні очікує виїзний півфінальний матч кубка України з «Минаєм», завершать тур у понеділок, 22 червня, зустріччю із «Колосом».

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