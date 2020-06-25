Хоча шаховий матч між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» завершився, наша газета і надалі не забуватиме про прихильників древньої гри. Допомогти майстрові вести шахову рубрику можуть, до речі, і читачі, присилаючи дописи на актуальну шахову тематику.

Для початку пропоную вашій увазі партію, в якій один із найсильніших шахістів Тернопільщини, восьмикласник із Чорткова Валентин Гулька провів оригінальну тематичну триходову комбінацію на спертий мат під час одного з нещодавніх міжнародних онлайн-турнірів проти міжнародного майстра з Росії.

С. СЄРГЄЙКІН. 2425 — В. ГУЛЬКА. 2421

Позиції на діаграмі передувала така черга ходів у захисті Рагозіна: 1.d4, Kf6 2. c4, e6 3. Kc3, Cb4 4. Фc2, d5 5. a3, C:c3+ 6. Ф:c3, 0—0 7. Kf3, b6 8. g3, Cb7 9. Cg2, Ke4 10. Фc2, Kbd7 11. b4, c5 12. dc, bc 13. b5, a6 14. 0—0, f5 15. Cb2, d4 16. e3, e5 17. a4, c7 18. Tfd1, a5 19. Kh4, g6 20. f3, Kef6 21. f4, C:g2 22. K:g2, Ke4! 23. fe, K:e5 24. еd… ?

Cпробуйте знайти продовження…

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Зіграйте як майстер і знайдіть захований неймовірний каскад жертв у важкофігурному закінченні при мінімальній кількості фігур.

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел