Андрій ВЕГЕРА: «Застосовуємо РРО по-новому»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася ще одна інтернет-конференція. Заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Андрій Вегера спілкувався з усіма охочими стосовно застосування програмного РРО за новими правилами.

— Пане Андрію, нині впроваджено такі новомодні терміни для РРО, як онлайн та офлайн. Поясніть, будь ласка їх значення.

— Усю діяльність програмного РРО можна розділити на два етапи. Робота в звичайному онлайн-режимі, там де програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) формує електронні розрахункові документи, надсилає їх на сервер ДПС. Опісля сервер ДПС присвоює йому фіскальний номер і цей номер уже в онлайн-обміні надсилається ПРРО. Після цього вже електронний або паперовий документ надається покупцю.

А так званий «режим офлайн» передбачає наступне: якщо через певні причини у нас не буде зв’язку з сервером, то програмний РРО формуватиме певні розрахункові документи з тієї порції номерів, яка буде заздалегідь йому надана. А вже після того, як відновиться зв’язок із сервером, усе буде передано до сервера ДПС.

— Це зрозуміло. А яким чином контролюється перехід режиму роботи програмних РРО з офлайн в онлайн?

— Проєктами нормативно-правових актів передбачено, що програмні реєстратори розрахункових операцій автоматично переводяться із режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером Державної податкової служби в момент відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.

Програмне рішення ПРРО, працюючи в режимі офлайн, повинно забезпечувати постійний контроль щодо відновлення зв’язку ПРРО з фіскальним сервером та перевіряти наявність зв’язку перед формуванням кожного чека в режимі офлайн.

— Чи змінюються штрафні санкції за невикористання РРО або програмного РРО?

— Так, за незастосування РРО або програмних РРО, застосування їх із порушенням установлених вимог законодавством передбачаються штрафні (фінансові) санкції.

А саме — штраф у розмірі 10 відсотків (за перше порушення) і 50 відсотків (за кожне наступне порушення) вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) застосовуватиметься з 1 серпня 2020 року.

Із першого ж січня 2021 року розмір штрафу становитиме 100 і 150 відсотків вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

Зауважу також, що додаткових штрафних санкцій до вже передбачених Законом України від 6 липня 1995 року «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами не встановлюється.

— З якого часу вводиться необхідна умова щодо програмування УКТ ЗЕД?

— При реалізації підакцизних товарів суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, зокрема, із застосуванням платіжних карток, зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару (послуг) із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Нагадаю, що до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення десяти осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.

— Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний чек із першого серпня цього року?

— Обов’язкові реквізити, які має містити фіскальний чек, визначені пунктом 2 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13. Детальніше з ними можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/427275.html.

— При програмуванні УКТ ЗЕД у РРО виникла проблема щодо недостатньої кількості символів у чеку. Який вихід?

— Суб’єктові господарювання необхідно звернутися до свого центру сервісного обслуговування для вивчення можливості встановлення оновленого програмного забезпечення. Якщо така можливість відсутня, тоді необхідно придбати оновлену касову техніку.

— Коли при реалізації пального РРО можна не застосовувати?

— Лише при відпуску гуртових партій пального, розрахунки за які здійснено шляхом безготівкового переказу.

— Чи може один суб’єкт господарювання реєструвати та застосовувати програмні РРО поряд із класичними касовими апаратами?

— Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб’єктом господарювання програмних РРО поряд із класичними РРО. Але, зауважу, що класичні РРО та програмні РРО не замінюють один одного при виході з ладу будь-якого з них.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області