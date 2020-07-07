Автокредит – приємна подорож із Креді Агріколь

Придбати перше авто або поміняти стару модель на нову – звичне бажання. Статистика Креді Агріколь свідчить, що навіть під час карантину українці не відкладають свої автомобільні мрії на потім. За перші п’ять місяців року ми видали більше 1 млрд гривень автокредитів, так само, як торік. В Україні ми видаємо кожен третій кредит на авто! Така довіра клієнтів говорить сама за себе. Тому, якою б не була ваша автомобільна мрія, ми обов’язково допоможемо її втілити.

Навіть за обмеженого бюджету завжди є вибір: придбати авто з пробігом чи нижчого класу власним коштом або взяти кредит на нове авто і вищого класу. У Креді Агріколь Банку є доступні кредитні програми на нові авто із салону. Для клієнтів з мінімальним бюджетом у нас є готові пропозиції ― кредит на авто з авансовим внеском лише від 10% його вартості та вигідними процентними ставками, навіть від 0,01% річних. До того ж Креді Агріколь має ексклюзивні умови кредитування з понад 15 провідними автовиробниками, серед яких: Renault, Citroen, Peugeot, Toyota, Nissan, Opel, Mazda, Suzuki, BMW тощо.

Не розгубитися та обрати кращий варіант автомобіля і програми кредитування клієнтам допоможуть менеджери в автосалоні. А вже після підписання кредитного договору клієнт одразу забирає автомобіль із салону.

Ще один варіант заощадити ― придбати в кредит авто з пробігом. Це можна зробити як у салоні, так і у фізичних осіб. Креді Агріколь кредитує купівлю б/в автівок на строк до п’яти років та з авансовим внеском від 30% їх вартості.

Креді Агріколь ― банк № 1 серед автолюбителів

Керівниця регіонального відділення Креді Агріколь Банку в Тернополі Оксана МОНАСТИРСЬКА

Креді Агріколь є лідером на ринку автокредитування з часткою близько 40% серед банків. Понад 60 000 автолюбителів уже обрали нас як надійного партнера. В чому секрет нашого успіху? В піклуванні про клієнтів. Ми пропонуємо прозорі та лояльні умови кредитування ― жодних прихованих комісій та інших неочікуваних платежів. Креді Агріколь ― єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. А це ― гарантія якості обслуговування.

Щоб гарантувати безпеку наших клієнтів під час пандемії COVID-19, ми пропонуємо їм оформити поліс КАСКО дистанційно. Достатньо лише надіслати скановані копії необхідних документів.

Сподіваємося, що Креді Агріколь цінують не лише за вигідні умови кредитування, а й за нашу соціальну відповідальність і підтримку «зелених» ініціатив. Ми щороку в рамках проєкту «Дерево за автокредит» командою висаджуємо нові дерева від імені клієнтів, які отримали у нас кредит на авто. А для власного корпоративного користування купуємо електромобілі. Таким чином, ми не шкодимо екології під час ділових подорожей. І, звісно, обов’язково підтримаємо і ваш ековибір та запропонуємо кредит на купівлю електромобіля J

Конкретними вчинками доводимо, що ви можете покладатися на Креді Агріколь!