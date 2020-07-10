Банер ДПС України про програмні РРО

Із метою інформування платників податків стосовно впровадження програмних РРО Державною податковою службою України створено банер «Програмні РРО». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Банер розміщено на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. У ньому міститься актуальна інформація, пов’язана із впровадженням програмного РРО.

Податківці також нагадали, що правові підстави для впровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій визначено Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», який набере чинності першого серпня 2020 року. Тобто вже з першого серпня платники податків зможуть застосовувати програмні РРО при розрахунках зі споживачами.

Реєстрація програмних РРО відбуватиметься в режимі онлайн в електронному кабінеті, а їх використання стане простішим, дешевшим, а також швидшим для бізнесу, адже користувачам програмних РРО буде забезпечено виключно онлайн реєстрацію та передачу (отримання) даних. Передбачено автоматичний режим створення Z-звіту, що унеможливить ризик його не створення та загрозу застосування штрафних санкцій до платника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області