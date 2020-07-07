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Для підтримки армії

07.07.202007.07.2020Автор Богдан Дікальчук
Для підтримки армії

Упродовж шести місяців 2020 року платники податків Тернопільської області перерахували до державного бюджету 138 мільйонів 784,1 тисячі гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зросли на чотири мільйони 759,1 тисячі гривень або на 3,6 відсотка.

Лише у червні цього року краяни сплатили 28 мільйонів 365,9 тисячі гривень «патріотичного» збору. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії в порівнянні з минулим роком зросли на 716,6 тисячі гривень.

Доречно зауважити, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області