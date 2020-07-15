Граничні терміни реєстрації податкових накладних

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, стосовно адміністрування податку на додану вартість. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Змінилися граничні строки реєстрації податкових накладних, складених при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ і у випадку перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання:

— у разі відсутності реєстрації — п’ять відсотків від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 гривень (раніше — 50 відсотків від суми ПДВ);

— у разі несвоєчасної реєстрації — два відсотки від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 гривень, незалежно від періоду запізнення (раніше — 10—50 відсотків від обсягу постачання без ПДВ у залежності від періоду запізнення).

Зазначені штрафи запроваджуються також щодо податкових накладних, складених за операціями, які звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Податківці також нагадали, що згаданим Законом установлено подовжений термін реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, складених за операціями, визначеними згаданими пунктами 198.5 та 199.1. Із 23 травня 2020 року реєстрацію потрібно здійснити протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому складені зазначені накладні. Для зведених податкових накладних, складених за операціями, здійсненими у червні 2020 року, граничним терміном реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних є 20 липня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області