І бронзові медалі — вагоме досягнення

Як і прогнозували фахівці, вирішальний другий тур фінальної частини чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги, який наприкінці минулого тижня відбувся в спортивному комплексі Тернопільського національного економічного університету, перетворився на справжній «бойовик» із запаморочливими погонями і небажанням трьох із чотирьох його учасників до останньої миті здаватися на милість один одному. Неймовірний сюжет, зрештою, подарував чемпіонський титул колективові, який, здавалося, чи не остаточно втратив надії на успіх після прикрих невдач у стартових поєдинках фіналу чотирьох на своєму майданчику.

Адже для завоювання першого місця спортивному клубові «Прибилів» із Тлумача Івано-Франківської області довелося не лише самому перемагати в усіх трьох матчах, а й розраховувати на допомогу гравців тернопільського «ДСО-ТНЕУ» в їхньому протистоянні з тогочасними лідерами — волейболістами ВСК «МХП-Вінниця». І нехай дебютанти другого за рангом дивізіону вітчизняного волейболу, можливо, й після вручення їм золотих медалей і чемпіонського кубка ще самі до кінця не повірили у власний тріумф, усе склалося для них якнайкраще. Хоча, без сумніву, насамперед мають подякувати самі собі — за цілеспрямованість, непохитну віру у власні сили, стійкість і вміння зіграти в кульмінаційні моменти, так би мовити, через не можу…

Стосовно ж перипетій тернопільських баталій, то вже в стартовому поєдинку, в якому господарі зустрілися з майбутніми чемпіонами, одні повернули собі надію, інші — втратили шанс на загальний успіх. Підопічних Юрія Кравцова, до речі, гості значною мірою шокували вже в дебюті, переконливо завершивши перший сет на свою користь — 25:14. Утім, щось подібне трапилося тижнем раніше і в Тлумачі, де волейболістам «ДСО-ТНЕУ» все-таки вдалося довести свою перевагу у вирішальній п’ятій партії. Зробивши ставку на свого головного бомбардира Володимира Мірчева, вони і цього разу вчинили впертий опір суперникам. З тією, на жаль, лишень різницею, що в надзвичайно напружених кінцівках двох наступних сетів не змогли схилити шальки терезів на свій бік — 26:28, 23:25 і 0:3 — у зустрічі.

Наступного ж ігрового дня переможці дружно вболівали за переможених у протистоянні тернопільської команди з «МХП-Вінниця». Адже перемога гостей достроково гарантувала «золото» саме їм, натомість успіх «ДСО-ТНЕУ» робив ситуацію в турнірній таблиці максимально заплутаною. До честі наших земляків друга серія вже згаданого «бойовика» з аналогічною «сухою» різницею в рахунку (26:24, 25:21, 25:21) завершилася на їхню користь. Щоправда, через гірші додаткові показники «ДСО-ТНЕУ» вже втратив шанси на перше місце.

Тож у двобої за чемпіонський титул у неділю вранці зійшлися «Прибилів» і «МХП-Вінниця». Про його напругу свідчить хоча би та обставина, що регламентованих п’яти партій суперникам не вистачило. У вирішальній чемпіона довелося визначати на «більше-менше» — 17:15 на користь СК «Прибилів».

Ніхто, звісно, не має морального права кинути камінця і в «город» волейболістів тернопільського «ДСО-ТНЕУ». Здається неймовірним, але всі три призери завершили фінальний турнір з однаковою кількістю виграшів і поразок — по чотири й дві відповідно. Команда з Тлумача при цьому набрала п’ятнадцять очок, опоненти — по тринадцять. Срібні медалі і право провести перехідні матчі з аутсайдером суперліги, хмельницьким «Новатором» волейболістам із Вінниччини, як уже згадувалося, дісталися через кращі додаткові показники. Але і третє місце волейболістів «ДСО-ТНЕУ», безперечно, успіх. Адже таке досягнення чоловіча волейбольна команда з Тернополя святкувала майже два десятки років тому.

Федерація волейболу України, за традицією, визначила і найкращих у своїх амплуа волейболістів фіналу чотирьох. Серед них і двоє гравців «ДСО-ТНЕУ». Одним із двох відзначених догравальників став Володимир Мірчев, а центральним блокувальником — Богдан Мазенко.

На фото: зліва від чемпіонів — бронзові призери чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд суперліги з тернопільського «ДСО-ТНЕУ».

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