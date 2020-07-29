І юнаки у футбол грали, і дівчата

Завдяки управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації й обласному центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» традиційні дитячі старти «Олімпійське літо» завітали і до Підволочиської селищної об’єднаної територіальної громади. Майже пів сотні юних прихильників фізичної культури і спорту продемонстрували свою майстерність у турнірі з дворового футболу на майданчику «ЮКА» і в змаганнях із дартсу.

Футбольні баталії засвідчили, що в Підволочиську прихильниками шкіряного м’яча є не тільки юнаки, а й дівчата. Якщо в суперечці перших у двох вікових групах силами помірялися десятеро дуетів, то за призи турніру дівчат змагалися четверо команд. Перемогли, як і зазвичай, найсильніші. Причому переможниць серед дівчат довелося визначати з допомогою серії пенальті.

Азартними виявилися й особисті змагання двох десятків дівчат із дартсу. Перемогла в них Катерина Гора. Компанію на п’єдесталі їй склали Катерина Романюк та Анастасія Мондляк.

Усі учасники спортивного свята, крім гарного настрою, позитивних емоцій, отримали на згадку ще й призи від багаторічного спонсора «Олімпійського літа» — видавництва «Школярик». А переможці і призери нагороджені ще й медалями та призами з логотипом обласного «Спорту для всіх».

Фото з архіву організаторів