Із гарним настроєм у поле

Гаряче в ці дні на полях Борщівського агротехнічного коледжу. Жнива ідуть повним ходом.

Погода, щоправда, вносить свої корективи у збір урожаю, який довелося призупиняти через дощі. Примхи природи не на користь аграріям, тому вони цінують кожну погожу днину.

Саме таким, сонячним і спекотним, виявився день, коли побувала на полі учбового господарства разом із керівниками коледжу і комбайнерами.

Загалом літня пора дуже відповідальна для навчального закладу — саме в ці дні вчорашні дев’ятикласники складають вступні іспити. Але жнива, каже директор коледжу Ярослав Козій, чекати не будуть. Урожай потрібно зібрати вчасно, незважаючи на інші клопоти.

Учбово-дослідне господарство коледжу є хорошою навчальною базою для майбутніх агрономів, механіків, електриків. Усі мають змогу проходити тут практику.

— До жнив готувалися ретельно, — розповідає Ярослав Козій. — Насамперед навели лад на тоці. Також капітально відремонтували два комбайни. Звісно, хотілося б отримати від держави більше сучасної техніки. Але поки що це питання, так би мовити, не на часі.

Комбайнери Василь Михайлик та Іван Чернега щодня працюють у полі. Поруч із ними — водії Василь Назаревич, Ярослав Нечай і Мирослав Прозоровський. Загалом на жнивах задіяно десятеро людей.

— Не стану займатися прогнозами, але скажу: очікуємо зібрати не гірший урожай, ніж торік, — ділиться далі своїми міркуваннями Ярослав Козій. — Думаю, пшениця нам дасть по 40 центнерів із гектара, ячмінь — по 35-ть. І це буде непоганий результат. Працювати є де — маємо 140 гектарів озимої пшениці, 40 — ярого ячменю. На дослідному полі дозрівають всі види овочів, включно з двома гектарами картоплі. Наші студенти проходять тут практику із ранньої весни до пізньої осені. Вирощене використовуємо для власних потреб, зокрема, для студентської їдальні. А ще два роки тому посадили 200 яблунь. Максимально намагаємося мати свій хліб, овочі і фрукти.

Цей рік у коледжі вважають важким. Через карантин діють певні обмеження і в навчальному процесі, і у виробничому. Випускникам заочного відділу, скажімо, доводилося здавати іспити в онлайн-режимі.

Проте жнива в такому форматі не проведеш. Поле чекає на реальних, причому, працьовитих людей.

І. МАДЗІЙ.

На фото: гаряча жнивна пора. Ярослав КОЗІЙ — крайній зліва.

Фото з архіву навчального закладу