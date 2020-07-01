Карантин богатирям не перешкода

У зв’язку з поширенням на планеті коронавірусної інфекції лише нещодавно почали відновлюватися змагання з окремих видів спорту. Хоча більшість і далі перебуває на карантині, обмежуючись хіба участю в змаганнях, які проходять дистанційно.

Саме у форматі «Онлайн» нещодавно вперше відбувся і Кубок світу за версією Всесвітньої федерації гирьового спорту. Серед атлетів із різних куточків планети (усього 260 реєстрацій) свою майстерність у складі збірної України продемонстрував і наш земляк із Збаража Володимир Гуменний.

Турнір аматорів, які змагалися в поштовху довгим циклом, засвідчив, що вихованець Збаразької районної комунальної ДЮСШ і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і під час карантину часу намарно не гаяв. У ваговій категорії до 80 кілограмів завдяки особистому досягненню — 73 підйоми двох снарядів вагою 24 кілограми — став одним із найкращих. Випередивши сильних атлетів з Італії, Німеччини і Китаю, завоював для збірної України срібну медаль Кубка світу.

Новоспечений віцечемпіон планетарного турніру займається під керівництвом Віталія Гуголя і заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького.

На фото: Володимир ГУМЕННИЙ разом зі своїм першим наставником Віталієм ГУГОЛЕМ.

Фото з архіву В. ГУГОЛЯ