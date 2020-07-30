Найпопулярніша друга група єдиного податку

У першому півріччі цього року в територіальних органах ГУ ДПС у Тернопільській області перебували на обліку 35079 приватних підприємців. Це на 766 осіб більше, ніж торік у січні-червні.

Провадять діяльність 33987 суб’єктів господарювання, що на 1021 підприємця більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. При цьому 82 відсотки з них (27789 підприємців) застосовують спрощену систему оподаткування. Торік їх було на 1643 особи менше. Решта 6198 суб’єктів підприємництва здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування.

Серед підприємців-спрощенців найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Її застосовують 13535 суб’єктів малого підприємництва. Третю групу спрощеної системи оподаткування обрали 9136 приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5118 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області