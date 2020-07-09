Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань

Відповідно до статті 4 Закону України «Про громадські об’єднання» Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються.

Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Інші обмеження права на свободу об’єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об’єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

(м. Івано-Франківськ)