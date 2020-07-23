…Підлягають обов’язковому вилученню з обігу

Правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення її негативного впливу на життя, здоров’я людини, майно і довкілля встановлено Законом України від 14 січня 2000 року за номером 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно із шостим абзацом частини першої статті 1 цього Закону продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, є неякісною та небезпечною продукцією. Частиною ж першою статті 5 Закону передбачено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов’язковому вилученню з обігу.

Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється її власником за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

При цьому, відповідно до частини першої статті 6 Закону, власник зобов’язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, за можливістю, у відповідність із вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції в порядку, передбаченому згаданим Законом.

Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється власником шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення її суб’єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.

Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях.

З урахуванням сказаного, суб’єкт господарювання повинен вилучити з обігу алкогольні напої та тютюнові вироби, строк придатності яких до споживання або використання закінчився. За можливістю таку продукцію необхідно привести у відповідність із вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів (подовжено термін придатності чи передано виробнику для переробки), або така продукція повинна бути утилізована чи знищена.

При цьому, якщо алкогольні напої та тютюнові вироби підпадають під дію Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 серпня 1998 року за номером 1340, то їх переробка, утилізація або знищення здійснюється за рішенням комісії, створеної відповідно до вимог згаданого порядку, до якої входять, зокрема, представники територіальних органів ДПС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області