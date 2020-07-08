Підтримують спорт на селі

Наприкінці минулого тижня Скадовськ Херсонської області гостинно зустрів учасників Всеукраїнських змагань голів сільських, селищних рад, старост об’єднаних територіальних громад держави. Цього року традиційні старти сільських фізкультурників приурочили до 70-річчя створення фізкультурно-спортивного товариства «Колос».

Під час урочистого відкриття, проведеного на центральній площі міста, збірні вісімнадцяти областей щиро привітали голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Олександр Мендусь, голова Асоціації об’єднаних територіальних громад України Олександр Корінний, секретар Скадовської міської ради Олег Сокольчук.

За три змагальні дні прихильники здорового способу життя із сільської місцевості визначили найсильніших у волейболі, футзалі, настільному тенісі, шашках, шахах, дартсі, більярді та гирьовому спорті. А ще — не втратили, звісно, можливості знайти нових друзів, поспілкуватися, обмінятися досвідом, нарешті, відпочити на березі теплого Чорного моря.

Тернопільщину на спартакіаді представляли сільські фізкультурники Шумської об’єднаної територіальної громади. Наші земляки продемонстрували свою майстерність у всіх видах програми. І хоча цього разу медалей не завоювали, склали гідну конкуренцію лауреатам. Скажімо, бронзовим призерам зонального турніру з футзалу потрапити до квартету найкращих фінальних стартів завадивв лише прикрий гол у власні ворота, через який мінімально поступилися вінничанам — 0:1. Якби не він, уважай гарантовано продовжили би боротьбу. Адже перед тим розійшлися миром як із запоріжцями (1:1), так і з майбутніми переможцями з Полтавщини — 0:0. А так — тільки сьома позиція.

У змаганнях з дартсу шосте місце виборола Інна Блаженюк, п’ятим серед шахістів фінішував Григорій Ліневюк. А в суперечці гирьовиків виконувач обов’язків старости села Онишківців Іван Хвесюк, який, до речі, під час змагань відсвяткував день народження, посів дванадцяте місце. Не підвели й інші — у більярді і шашках десяті, у настільному тенісі серед чоловіків і жінок — відповідно чотирнадцяті і тринадцяті.

Тернопільська територіальна організація «ВФСТ «Колос» висловлює щиру подяку голові Шумської об’єднаної територіальної громади Володимирові Плетюку, учасникам за виступ на змаганнях та популяризацію особистим прикладом здорового способу життя, за відчутну підтримку розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості.

Г. ГУНТІК.

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