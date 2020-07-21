Порушників оштрафували і позбавили ліцензій

Упродовж січня-червня цього року управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Тернопільській області провело 127 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Порушників оштрафували на п’ять мільйонів 616,2 тисячі гривень.

Під час проведених перевірок встановлено 145 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, податківці виявили 41 факт торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних, 20 випадків торгівлі алкоголем без ліцензій, 17 випадків зберігання фальсифікованих алкогольних виробів з ознаками підробки тощо. Виявили також 15 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно та 10 — торгівлі алкоголем на розлив.

Як наслідок, упродовж першого півріччя 2020 року анулювано 167 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 120 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом станом на початок липня цього року на території області є 4456 чинних ліцензій, із них 2415 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2041 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області