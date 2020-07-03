Прощання з «Карпатами»?..

Через проблеми з фінансами футболісти львівських «Карпат» не прибули позавчора до Маріуполя, де мали провести з однойменною місцевою командою пропущену домашню гру 24-го туру чемпіонату України в прем’єр-лізі. Домовленості про це було досягнуто після того, як «Маріуполь», уже практично діставшись автобусом за дві доби до Львова, змушений був повертатися додому через захворювання коронавірусом чималої кількості гравців «Карпат».

Звісно, дирекція УПЛ цей матч скасувала і передала справу на розгляд контрольно-дисциплінарному комітету Української асоціації футболу. А керівництво «Карпат» поінформувала, що, згідно з регламентом, у разі повторної неявки на поєдинок без поважних причин клуб автоматично буде знятий зі змагань.

Про відсутність фінансових можливостей для організації виїздів керівництво львівського клубу заявило ще напередодні. Один із його власників Олег Смалійчук, який нещодавно викупив 50 відсотків акцій клубу, намагався зустрітися в Києві з представниками олігарха Ігоря Коломойського, який, за даними львівських ЗМІ, стоїть за компанією «Крісал Холдінгс». Саме їй належать інші 50 відсотків.

— Олег Смалійчук тривалий час перебував у Києві і намагався зустрітися із представниками та власниками компанії «Крісал Холдінгс», аби викупити їхню частку клубу чи домовитися про спільне фінансування, — цитував сайт клубу виконавчого директора ФК «Карпати» Ростислава Ящишина. — Однак зустріч не відбулася, і питання боргів клубу, що становлять близько п’яти мільйонів доларів, досі не вирішене.

Тим часом збір коштів для того, аби команда хоча би завершила сезон, оголосили фанати «Карпат». Приєднався до них і голова Львівської ОДА Максим Козицький, який записав відеоролик із закликом до бізнесменів допомогти клубові дограти матчі, які залишилися. Мер Львова Андрій Садовий теж розділяє стурбованість фанатів. Однак зазначив, що місто не може надати пряму підтримку через те, що не має права фінансувати професійні футбольні клуби. А ось дитячий футбол місцева влада підтримує.

Першим же на заклик фанатів відгукнувся президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський. Заявив, що готовий простягнути руку допомоги зелено-білим. Адже «Карпати» — клуб із давніми традиціями, який просто не має права безславно завершити своє існування. Як палкий уболівальник львівського футболу загалом і «Карпат» зокрема, Григорій Козловський готовий покрити всі витрати на виїзні матчі цього сезону. Для цього керівництву «левів» необхідно звернутися до одного з лідерів першої ліги і надати банківські реквізити.

На завершення ще кілька оперативних новин. Якщо «Карпати» таки знайдуть можливість завершити сезон (хоча з багатьма гравцями вже розірвано контракти), домашні поєдинки команда проводитиме на резервній арені в Луцьку, де перед тим помірялася силами із земляками. Втім учора під вечір стало відомо, що «Карпати» не поїдуть і на виїзний матч 29-го туру до Маріуполя, запланований на суботу, 4 липня. Тож знак запитання із заголовка можна з повним правом знімати. В разі повторної неявки львівський клуб, згідно з регламентом, зобов’язані зняти із змагань.

Натомість футбольний клуб «Львів» через аналогічну несприятливу ситуацію в рідному місті із чималою кількістю інфікованих заявив, що до завершення чемпіонату прийматиме суперників у Тернополі. Тож уже сьогодні міський стадіон Файного міста, хоча і без глядачів, стане свідком баталій команд елітного дивізіону. Наші сусіди в 29-му турі прийматимуть полтавську «Ворсклу». Початок гри — о 19-й годині.

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