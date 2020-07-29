Режим операційного дня для сплати податків змінено

Відповідно до «Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України», затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25 лютого 2020 року за номером 142 (із змінами), Державна казначейська служба України з метою створення сприятливих умов для платників податків, зборів та інших платежів до бюджетів, повідомляє, що з 3 серпня 2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А також, згідно з пунктом 1 рішення Правління Національного банку України, дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України — календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області