Скарбницям громад краю — від власників елітних авто

Упродовж січня-червня 2020 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшов один мільйон 519,1 тисячі гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Очікувані надходження перевищені на 36 відсотків. Відтак скарбниці громад краю отримали додатково 401,8 тисячі гривень цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень 661,2 тисячі гривень сплатили громадяни — власники автомобілів класу «люкс». А 858 тисяч перерахували юридичні особи. Приріст до очікуваної сплати склав відповідно 86,2 та 315,7 тисячі гривень, що відповідно на 15 та 58,2 відсотка більше.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2020-му — один мільйон 771 тисяча 125 гривень, а в 2019-му — один мільйон 564 тисячі 875 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожний легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області