Спочатку зареєструйте програмний РРО, а тоді використовуйте

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контрольному органі. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви, що подається у електронній формі через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій він може використовуватися суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватися для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 зі змінами та доповненнями.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області