Відображення суми поворотної фінансової допомоги

Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 ПКУ встановлено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою 1ДФ) під ознакою доходу «153».

Разом із тим, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, відображається у податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «197».

При отриманні поворотної фінансової допомоги фізичною особою від юридичної особи, у податковому розрахунку за формою 1ДФ відображається вся сума отриманої допомоги.

Якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які зазначаються у договорі позики, юридична особа повертає частину отриманої допомоги фізичній особі, то у податковому розрахунку за формою 1ДФ відображається лише частина повернутої допомоги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області