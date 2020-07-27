Зросла сплата податку на прибуток

Упродовж першого півріччя цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 161,4 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із них до державного бюджету надійшло 143,9 мільйона гривень, а місцеві отримали 17,5 мільйона. До державного бюджету сплата перевищила очікувані надходження на 5,3 відсотка, до місцевих скарбниць — на 23,3 відсотка. Відтак вони додатково отримали відповідно 136,7 тисячі гривень та 14,2 тисячі. Порівняно ж із торішніми січнем-червнем надходження до зведеного бюджету збільшилися на 8,3 мільйона гривень.

Упродовж першого півріччя до загального фонду зведеного бюджету юридичні особи також спрямували 3,1 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Прогнозовані показники перевищені на 67,9 відсотка або на 1,2 мільйона гривень.

Лише у червні до зведеного бюджету надійшло 2,1 мільйона гривень податку на прибуток. У тому числі 1,9 мільйона до державного бюджету та 200 тисяч — до місцевих.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області