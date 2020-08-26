Легальна зарплата сприяє наповненню місцевих бюджетів

Із початку цього року після проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, котрі допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, вдалося досягти вагомих результатів. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області. Скажімо, роботодавці вже виплатили працівникам 13,8 мільйона гривень заборгованої заробітної плати, а до бюджету додатково надійшло 3,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,3 мільйона єдиного соціального внеску.

У тісній співпраці та чіткій взаємодії з органами місцевої влади щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками 73 підприємств. Відтак 66 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож додаткові надходження склали 5,6 мільйона гривень, з яких 2,5 мільйона — податок на доходи фізичних осіб та 3,1 мільйона — єдиний внесок.

Щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавств, із початку року проведено 19 перевірок таких суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 18 — приватних підприємців. За їх результатами донараховано 6,6 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), зокрема: 4,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 486 тисяч гривень єдиного внеску, 351,5 тисячі гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в липні додатково оформлено трудові відносини з 5301 найманим працівником.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області