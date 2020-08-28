На стадіоні у Великих Гаях — пляжний волейбол

Тернопільська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» провела у Великих Гаях відкритий турнір із пляжного волейболу, приурочений до Дня Незалежності України. Напружені баталії зайвий раз засвідчили надзвичайну популярність гри над сіткою серед сільських фізкультурників — переможців і призерів організаторам довелося визначати відразу в двох вікових категоріях: серед молоді і ветеранів.

Кількість охочих узяти участь у змаганнях, зрештою, не особливо здивувала. Прихильники здорового способу життя вже засумували за масовими стартами, обмеженими карантинними умовами. Тож за нагороди ветеранського турніру виявили бажання посперечатися волейбольні дуети з Довжанки, Драганівки, Білої, Острова, Ступок, Великих Гаїв і Великих Бірок, молодіжного — аж дев’ять команд.

Після початку фінального матчу змагань серед молоді ініціативою спочатку заволоділи волейболісти з Великих Бірок. Та в двох наступних партіях переміг більш досвідченіший дует із Білої. А третє місце дісталося господарям майданчика.

Натомість у турнірі ветеранів, як і торік, не було рівних господарям — Дмитрові Ізбянському і Віталієві Поглоду.

А двоє інших призових місць вибороли аматори гри із Ступок.

Переможці і призери отримали в нагороду вимпели з нагоди 70-літнього ювілею ВФСТ «Колос», медалі і грамоти, календарі «Найкращі спортсмени Тернопільщини.

Фото Тернопільської районної ради ФСТ «Колос»