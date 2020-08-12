Нічия у виграшній грі зі «Львовом»

На завершення другого навчально-тренувального збору футболісти тернопільської «Ниви» провели товариський поєдинок із представником елітного дивізіону вітчизняного футболу — ПФК «Львів». Гра на стадіоні «Україна» сусіднього обласного центру проходила під диктовку гостей, які ще до перерви двічі замутили голкіпера гостей.

Утім у завершальні десять хвилин підопічним Георгія Цецадзе все ж удалося відновити рівновагу — 2:2. Велика кількість замін, проведена колегою грузинського фахівця Василем Маликом під завісу матчу, засвідчила, що чимала кількість резервістів зелено-жовтих, на відміну від гравців основи, ще не готова на рівних сперечатися із принаймні не слабшими за себе конкурентами.

Заспівувачами в успішному для «Ниви» першому таймі стали досвідчений півзахисник Андрій Скакун і його завжди націлений на ворота суперників тезка Різник. Саме Скакун організував на 29-й хвилині нападникові вихід на побачення з голкіпером. І той без особливих зусиль переграв Германа Пенькова. Аналогічна ситуація виникла і за хвилину до завершення тайму. І знову дуель нападника і воротаря завершилася на користь Андрія Різника. Залишалося хіба шкодувати про те, що перед тим ще один такий же момент Андрій не реалізував, позбавивши себе можливості стати автором хет-трику.

І після відпочинку гості володіли ініціативою. Хорошими нагодами зміцнити перевагу не скористалися Руслан Дедух, Сергій Кисленко, Андрій Скакун. І лише в завершальні хвилини, коли на полі була вже фактично інша команда, львів’янам таки вдалося звести зустріч до бойової нічиєї. Втім, і ця обставина не може не бути повчальною. На думку Василя Малика, протистояння засвідчило, хто з гравців «Ниви» та потенційних новачків заслуговує залишитися в команді, а з ким, імовірно, доведеться розпрощатися.

Після мандрівки до Львова тренерський штаб надав підопічним кілька днів відпочинку. Третій же навчально-тренувальний збір команда розпочала сьогодні. А вже завтра на тренувальній базі «Ватра» проведе анонсований раніше спаринг із хмельницьким «Поділлям».

Фото із сайту ФК «Нива»