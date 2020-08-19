Упродовж січня-липня цього року власники та орендарі земельних ділянок нашого краю сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 194 мільйони 119,8 тисячі гривень плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 9,9 відсотка. Тож територіальні громади отримали 17 мільйонів 450,2 тисячі гривень додатково.

Загалом внесок до місцевих скарбниць юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 155,4 мільйона гривень. Фізичні ж особи сплатили 38,7 мільйона, що відповідно на 11,9 і 2,6 відсотка більше, ніж очікувалося. Відтак додаткові надходження склали 16,5 мільйона гривень від юридичних осіб та 982,5 тисячі гривень від фізичних осіб.

Податківці також нагадали, що плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Це визначено пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу України.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області