Пам’ятайте про оновлений код УКТ ЗЕД

Із 3 липня 2020 року набрав чинності Закон України від 4 червня 2020 року за номером 674-ІХ «Про Митний тариф України», яким передбачено заповнювати податкові накладні на основі оновлених кодів Українського класифікатора зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для зручності використання платниками податків УКТ ЗЕД (версії 2017 року) Державна митна служба України наказом від першого липня 2020 року за номером 234 затвердила Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом.

Щодо складання податкової накладної, то, починаючи з третього липня, при здійсненні операцій із постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

— при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до другого липня (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або в податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

— при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з третього липня, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року;

— при здійсненні операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до другого (включно), так і починаючи з третього липня, а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

— в одному — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, придбаного/ввезеного до другого липня (включно);

— в іншому — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, придбаного/ввезеного, починаючи з третього липня 2020 року.

Щодо особливості складання розрахунку коригування до податкової накладної, то, починаючи з третього липня, відбувається зміна кількості або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) необхідно зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, вказаний у податковій накладній, що коригується.

Більш детально про це йдеться в листі ДПС України від третього серпня 2020 року за номером №13281/7/99-00-05-06-02-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області