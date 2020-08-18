Сплата земельного податку при наданні ділянок в оренду

Законом України від 16 січня 2020 року за номером №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», внесено зміни до підпункту 4 пункту 297.1 статті 297 щодо сплати платниками єдиного податку окремих податків та зборів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Зокрема, платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема:

— податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої-третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Норма набрала чинності з першого липня 2020 року.

Отже, для платників єдиного податку першої-третьої груп із першого липня 2020 року не діє звільнення від сплати земельного податку за ділянки, які надаються в оренду (найм, позичку), а також за ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що надаються в оренду (найм, позичку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області