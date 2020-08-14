Уміння та навики залишаться на все життя

Навіть попри карантинні обмеження на Тернопільщині проводяться всеукраїнські масові фізкультурно-оздоровчі старти дітей у канікулярний період. Скажімо, в Залізцях Зборівського району все літо працює «Школа плавання» під керівництвом директора місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Богдана Омельчука.

Мальовничий став селища вже не перший рік перетворився на водну спортивну арену, на якій дітей шкільного віку навчають азам плавання. Причому батьків останніх аж ніяк не повинна турбувати складна пандеміологічна ситуація в нашій державі. Адже заняття проводяться згідно з вимогами до занять із дітьми під час карантину.

У зв’язку з цим зайве, мабуть, нагадувати, що плавання дуже корисне для здоров’я як дітей, так і дорослих. Жоден інший вид спорту, без сумніву, так ефективно не забезпечить загартування організму, формування правильної постави та лікування сколіозу під час комплексного лікування порушень постави. Разом, звичайно, з масажем і лікувальною фізкультурою.

Цікаво також, що плаванню навчалися не тільки діти із Залізців і навколишніх сіл, а й Кременця, Львова і Києва, які приїжджали на відпочинок до родичів.

Тренувальні заняття складалися з інструктажу з техніки безпеки, загальнорозвиваючих та спеціальних вправ на суші, дихальних вправ. Кожна дитина спочатку навчалася плаванню кролем на грудях, потім — на спині, а, наостанок, техніці володіння брасом. Протягом десяти та більше занять усі діти оволодівали основними навичками плавання різними стилями.

Уміння та навички, які отримали діти під час занять, залишаться з ними на все життя.

І не забуваймо, що спортивне літо школярів триватиме ще принаймні два тижні!

Фото з архіву Залозецького центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»