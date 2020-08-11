В оновленому реєстрі містяться програмні РРО

Наказом від 31 липня 2020 року за номером 385 ДПС України затвердила оновлений Державний реєстр РРО. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З оновленим реєстром можна ознайомитися за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/320822.html.

Державний реєстр складається з двох розділів:

— РРО, дозволені до первинної реєстрації;

— РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також у ньому є підрозділ із новітніми моделями програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій. У ньому — вісім позицій.

Податківці також нагадали, що програмні РРО стартували з першого серпня 2020 року. Більш детально про їх впровадження — у банері «Програмні РРО» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області