Володимир БРУДКО: «Законодавчі новації для приватних підприємців»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника управління – начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків Володимир Брудко спілкувався з усіма охочими на тему законодавчих новацій для приватних підприємців.

— Роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше двадцятого числа наступного місяця. Якщо воно припадає на вихідний, коли сплачувати внесок?

Порядок нарахування і сплати єдиного внеску затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами.

Якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених в інструкції, припадає на вихідний або святковий, останнім днем сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

— Договір купівлі-продажу нерухомого майна між юридичною та фізичною особою. Хто сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб?

При укладанні юридичною особою з фізичною договору купівлі-продажу нерухомого або рухомого майна, юридична особа як податковий агент зобов’язана здійснити нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету ПДФО з доходів, отриманих фізичною особою від продажу (обміну) такого майна.

— За який борг можуть скасувати реєстрацію платника єдиного податку?

Анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе при наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень. Це передбачено Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»

— Яке покарання загрожує за порушення правил застосування РРО?

Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» за незастосування РРО або програмних РРО, застосування РРО/програмних РРО з порушенням встановлених законодавством вимог, передбачаються штрафні (фінансові) санкції.

Тимчасово штраф у розмірі десяти відсотків (за перше порушення) і 50-ти відсотків (за кожне наступне порушення) вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) застосовується з першого серпня 2020 року.

А з першого січня 2021 року розмір штрафу становитиме 100 відсотків і 150 відсотків вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) за перше та наступне порушення відповідно.

— Які строки сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб?

Податкове зобов’язання за звітний рік із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами протягом шістдесяти днів із дня отримання податкового повідомлення-рішення.

— Як підприємцю зареєструвати програмний РРО?

Реєстрація програмних РРО здійснюється на підставі реєстраційної заяви, форма та інструкція щодо заповнення якої розміщені на вебпорталі ДПС у банері «Прогамні РРО» або за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/.

— До якого числа можна подати заяву на списання боргу з єдиного внеску?

Термін для списання боргу з єдиного внеску — 90 днів. Тобто треба встигнути до 31 серпня включно.

Нагадаю, що з 3 червня 2020 року діють норми щодо списання суми недоїмки, нарахованої платникам єдиного внеску з числа фізичних осіб-підприємців (окрім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період із першого січня 2017 року до 3 червня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

— Окрім розрахункових документів, які підтверджують витрати, включені до податкової знижки, треба подавати ще й копії договорів?

Справді, Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнено перелік документів, які підтверджують витрати, що включаються до складу податкової знижки (платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копії договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за них.

Також установлено, що копії згаданих документів (окрім електронних розрахункових документів) надаються разом із податковою декларацією, а оригінали підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України.

Зауважу, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області